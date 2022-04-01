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İftar çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan ayında iftar çadırları hangi ilçelerde kurulacak?

01.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar çadırı kurulacak mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2 senedir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda çadır faaliyetleri yapılamıyordu. İftar çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan ayında iftar çadırları hangi ilçelerde kurulacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İftar çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan ayında iftar çadırları hangi ilçelerde kurulacak?

İftar çadırı kurulacak mı? Ramazan ayı için geri sayım sürerken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla, alınan tedbirler kapsamında 2 yıldır çadır faaliyetleri yapılamıyordu. Bu kapsamda İftar çadırı kurulacak mı? Ramazan ayında iftar çadırları hangi ilçelerde kurulacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI 2022?

Geçtiğimiz yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı.

Pandemi önlemlerinin gevşetilmesinin ardından iftar çadırlarının da önü açılmış oldu.

RAMAZAN AYINDA İFTAR ÇADIRLARI HANGİ İLÇELERDE KURULACAK?

İstanbul'da şu an için Güngören Belediyesi iftar çadırı kuracağını duyurdu. Konuya ilişkin belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarını ve internet sitelerinden yaptıkları yazılı açıklamaları takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Diğer ilçelerde kurulacak iftar çadırlarına ilişkin bilgilere açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Ramazan iftar
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