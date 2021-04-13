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İftar duası nasıl yapılır? İftarda okunacak dua ve sureler

13.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca Müslüman kişi oruç ibadetini yerine getiriyor. Gün içerisinde tutulan oruçlar açılırken dua edilmesi sünnettir. Şükür, ibadet ve sabır ayı olarak bilinen bu maneviyatı yüksek ayda iftar sofrasında okunacak Türkçe ve Arapça iftar duası araştırılıyor. Peki İftar duası nasıl yapılır? İftarda okunacak dua ve sureler...

İftar duası nasıl yapılır? İftarda okunacak dua ve sureler

İftar duası, Ramazan ayının başlaması ile beraber birçok müslüman tarafından merak edilmeye başlandı. 13 Nisan günü Ramazan’ın ilk günü idrak ediliyor Zor dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde Ramazan ayında kurulan sofraların akşam ezanının ardından açılan oruç ve edilen dualar ile şenlenecek. Şükretmenin önemini anladığımız iftar sofrasında susuzluğumuz ve açlığımızı edeceğimiz dua ile bozmalıyız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu zor günlerde bize verilen sayısız nimet için şükretmeliyiz.

İFTAR DUASI TÜRKÇE OTURUŞU

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn. Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI TÜRKÇE MEALİ

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

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