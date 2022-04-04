İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur?

İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu Ramazan ayı sebebiyle merak konusu oldu. Ramazan ayında oruçlu kişilerin duası kabul olunacağı için o saatte dua edilmesi sünettir. Peki İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duasının anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ AÇARKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Ramazan ayında oruçlu vatandaşların duası kabul olunacağı için o saatte dua edilmesi sünettir.

Kaynaklarda HZ. Muhammed'in (S.A.V) iftar sırasında "Zehebezzameü vebtelletilurûgu vesebetelecru inşêallâh" (Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâallâh ecir sabit olur) dediği yer alıyor.

İslam peygamberi HZ. Muhammed, "Allahümme leke sümtü vealê rızgıke eftartü" (Ey Allah! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim) derdi, öte yandan Peygamber efendimizin "Allahümme leke sümnê vealê rızgike eftarnê fetegabbel minnâ inneke entessemiulalim" (Ey Allah! Senin için oruç tuttuk. Rızkınla iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü ziyade işiten ve hakkıyla bilen Sensin, ancak Sen) dediği de biliniyor.

Peygamber efendimiz, "Müslümanlar oruç tutar da, iftar anında 'Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır." demiştir. Anlamı şu şekildedir: "Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sensin. Senden başka hiçbirilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak bi büyük günahı Büyükten başkası mağfiret edemez"

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