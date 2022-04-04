HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur?

İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur?

04.04.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur?

İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu Ramazan ayı sebebiyle merak konusu oldu. Ramazan ayında oruçlu kişilerin duası kabul olunacağı için o saatte dua edilmesi sünettir. Peki İftar duası nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duasının anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ AÇARKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Ramazan ayında oruçlu vatandaşların duası kabul olunacağı için o saatte dua edilmesi sünettir.

Kaynaklarda HZ. Muhammed'in (S.A.V) iftar sırasında "Zehebezzameü vebtelletilurûgu vesebetelecru inşêallâh" (Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâallâh ecir sabit olur) dediği yer alıyor.

İslam peygamberi HZ. Muhammed, "Allahümme leke sümtü vealê rızgıke eftartü" (Ey Allah! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim) derdi, öte yandan Peygamber efendimizin "Allahümme leke sümnê vealê rızgike eftarnê fetegabbel minnâ inneke entessemiulalim" (Ey Allah! Senin için oruç tuttuk. Rızkınla iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü ziyade işiten ve hakkıyla bilen Sensin, ancak Sen) dediği de biliniyor.

Peygamber efendimiz, "Müslümanlar oruç tutar da, iftar anında 'Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır." demiştir. Anlamı şu şekildedir: "Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sensin. Senden başka hiçbirilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak bi büyük günahı Büyükten başkası mağfiret edemez"

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişmeKadını zorla ara sokağa götürüp öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
10 TL ile 500 bin TL kazandı!10 TL ile 500 bin TL kazandı!
Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ölmüştü! Kanlı aile faciasının perde arkası ortaya çıktıEşi ve 4 yaşındaki oğlu ölmüştü! Kanlı aile faciasının perde arkası ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.