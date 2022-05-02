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İftarda facia yaşanacaktı! Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı

02.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşanan korkunç kaza kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada freni boşalan bir kamyonet iftar masalarının arasına daldı. Kentteki diğer kazalar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İftarda facia yaşanacaktı! Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Balıkesir’de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İftar için kurulan masaların arasında dalan kamyonetin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Kazanın şans eseri iftar saatinde gerçekleşmemesi facianın önüne geçti.

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Tren garı ışıklarda meydana gelen kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.

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Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.

ÖLÜMDEN KIL PAYI DÖNDÜLER

Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

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Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı.

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Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı.

Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası iftar
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