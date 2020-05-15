İftar-sahur arasında yapılması ve kaçınılması gerekenler! Kimse dikkat etmiyor...

İftardan sahura kadar geçireceğiniz vakit aslında çok değerli. Gün içinde yapamadığınız şeyleri bu saatlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki, öğle saatlerine nazaran daha aktif olabileceğiniz bu saatlerde neleri yapmalı ve neleri yapmamalısınız? İşte ramazan ayını daha güzel değerlendirmenizi sağlayacak öneriler:
Oruç tutarken gün içinde vücuda su girmediği için akşam saatlerinde yeterli suyu vücudunuza vermelisiniz. İftardan sahura kadar olan sürede yeterli miktarda su içtiğinizde hem gün içinde susamaz hem de ödem tutmamış olursunuz. Tartıda, kilonuzu olduğundan daha fazla görmek tadınızı kaçırabilir. Bol su içerek yorgunluk, dikkat bozukluğu ve hafıza sorunlarından da kurtulabilirsiniz. Eğer su içmek aklıma gelmiyor diyorsanız telefonunuzda bir hatırlatıcı kurmak faydalı olabilir.
Bol şekerli ve bol yağlı tatlılar ramazanın vazgeçilmezi, değil mi? Artık onlardan vazgeçmenin zamanı geldi. Çok fazla şeker kullanılarak yapılan tatlılar, kan şekeriniz ile oynar ve kilo almanıza neden olur. Gereğinden fazla karbonhidrat ve yağ almanız size kilo olarak geri döneceğinden sütlü, hafif tatlılar seçmeniz daha doğru olacaktır. Tatlıdan uzak duramıyorsanız tatlı seçiminizi değiştirerek fazla kilolardan kurtulabilirsiniz.
Oruç tutarken hareket etmek istememeniz oldukça normal bir durum. Fakat bir ay boyunca hareket etmeyen vücudunuz hantallaşabilir. Buna engel olmak için iftardan birkaç saat sonra hafif egzersizler yapın. Bu, vücudunuza çok iyi gelecek. Olduğunuz yerde yürüyüş yapmak ya da hafif tempoda koşmak gibi kolay bir egzersiz rutini oluşturun. Sağlıklı ve zinde kalmak işte bu kadar kolay!
Oruç tutarken yoğun enerji harcayacağınız işleri yapmak sizi zor duruma sokabilir. Oturduğunuz yerden kalktığınızda bile gözleriniz kararıp başınız dönüyorsa enerjinizi harcamamanız sizin için daha iyi olabilir. İftara daha çok varsa enerjinizi tüketip vücudunuzu yormamaya çalışın. Bu işler için iftardan sonraki zaman dilimi tam olarak biçilmiş kaftan. Temizlik gibi sizi öğle saatlerinde zorlayabilecek aktiviteleri, akşam saatlerine saklayın.
Öğle saatlerinde kitap okumak, araştırma yapmak, ders çalışmak gibi aktiviteler size zor gelebilir. İftardan sonra ise vücut, ihtiyacı olan enerjiyi aldığında kendinizi kitaplarınıza verebilirsiniz. Daha sağlıklı bir öğrenme süreci için bu saatler daha uygun olacaktır. İftardan sonra zihniniz daha açık olacağı için daha kolay ders çalışıp kitap okuyabilirsiniz.
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