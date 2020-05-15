İftar-sahur arasında yapılması ve kaçınılması gerekenler! Kimse dikkat etmiyor...

İftardan sahura kadar geçireceğiniz vakit aslında çok değerli. Gün içinde yapamadığınız şeyleri bu saatlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki, öğle saatlerine nazaran daha aktif olabileceğiniz bu saatlerde neleri yapmalı ve neleri yapmamalısınız? İşte ramazan ayını daha güzel değerlendirmenizi sağlayacak öneriler:

1. SU İÇİN

Oruç tutarken gün içinde vücuda su girmediği için akşam saatlerinde yeterli suyu vücudunuza vermelisiniz. İftardan sahura kadar olan sürede yeterli miktarda su içtiğinizde hem gün içinde susamaz hem de ödem tutmamış olursunuz. Tartıda, kilonuzu olduğundan daha fazla görmek tadınızı kaçırabilir. Bol su içerek yorgunluk, dikkat bozukluğu ve hafıza sorunlarından da kurtulabilirsiniz. Eğer su içmek aklıma gelmiyor diyorsanız telefonunuzda bir hatırlatıcı kurmak faydalı olabilir.

2. AĞIR TATLILARDAN KAÇININ

Bol şekerli ve bol yağlı tatlılar ramazanın vazgeçilmezi, değil mi? Artık onlardan vazgeçmenin zamanı geldi. Çok fazla şeker kullanılarak yapılan tatlılar, kan şekeriniz ile oynar ve kilo almanıza neden olur. Gereğinden fazla karbonhidrat ve yağ almanız size kilo olarak geri döneceğinden sütlü, hafif tatlılar seçmeniz daha doğru olacaktır. Tatlıdan uzak duramıyorsanız tatlı seçiminizi değiştirerek fazla kilolardan kurtulabilirsiniz.