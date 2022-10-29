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İGA İstanbul Havalimanı’ndan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümüne özel hazırlanan ’Cumhuriyet Anonsu’ isimli reklam filmi yayına girerken, 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edilecek.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden ve en yoğun havalimanlarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için hazırladığı reklam filmini, 28 Ekim tarihi itibarıyla dijital-sosyal medya mecralarında yayınlamaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle reklam filmi yayınlayan İGA, reklam filminde 28 Ekim 1923’e, yani Cumhuriyet’in ilanından bir gün öncesine vurgu yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı terminalinde gün boyunca 50 dile çevrilen “Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” mesajı yankılandı.

35 KİŞİLİK MÜZİK GRUBU YOLCULARA KONSER VERDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Senfonic Project (İGABAND) isimli 35 kişilik bir müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası & Solistler Geçidi ziyaretçilere İstiklal marşı, Onuncu yıl marşı ve İzmir marşını seslendirdi.

Ayrıca iç hatlar ve dış hatlarda dönem kıyafeti giyen gençler, sepetli bisiklet ile Türk bayrağı ve Cumhuriyet gazetesi dağıtırken, İGA İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet’in 99’uncu yılı ve İGA’nın 4’üncü doğum günü coşkuyla kutlandı.

ATATÜRK ANAMORFOZ’U BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dış hatlar terminalinde sergilenen Anamorfoz Atatürk eseri ise yolculardan büyük ilgi gördü. Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko imzasını taşıyan ve 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan eser üç boyutlu bir enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak beliriyor. Yapım aşaması üç ay süren çalışmadaki 539 parça, Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

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29 ekim

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