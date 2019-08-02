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İGA'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Açıklamadan: - "İstanbul Havalimanı'nda taksi trafiğini hızlandıracak çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlanmış olup, haberde belirtildiği gibi taksi yolunun çöktüğü iddiası doğru değildir"

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi, "İstanbul Havalimanı'nda taksi yolunun çöktüğüne" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan "İstanbul Havalimanı'nda taksi yolu çöktü." şeklindeki haberlere istinaden açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda taksi trafiğini hızlandıracak çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlanmış olup, haberde belirtildiği gibi taksi yolunun çöktüğü iddiası doğru değildir." denildi.

Yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmalarının da uygulamaya sokulduğuna dikkati çekilen açıklamada, çalışmaların, uçak trafiğini hiçbir şekilde etkilemediği, tüm uçuşların planlandığı şekilde yapıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
çökme iddia İGA Havalimanı İşletmesi istanbul havalimanı

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