İGDAŞ fatura görüntüleme nasıl yapılır? Fatura geçmişi nasıl kontrol edilir?

Sosyal medyada doğalgaz faturaları ile ilgili tepkiler yükseliyor. Aboneler geçmiş aylara göre faturalarının beklediklerinden yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bunun için de geçmiş faturaları kontrol ediyorlar. Peki İGDAŞ online işlemler ile fatura görüntüleme nasıl yapılır, fatura geçmişi nasıl kontrol edilir?

İGDAŞ FATURA GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki bağlantı ile İGDAŞ Online İşlemler sayfasına erişebilir ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

İGDAŞ fatura görürüntüleme için tıklayınız

Yukarıdaki sayfaya E-devlet şifreniz ile girdikten sonra “Tüm İşlemler”e tıklayınız.

Sıradaki sayfada Faturalar Bölümünde” son faturanızla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Faturayı görüntülemek için “Fatura / No”ya tıklamanız yeterli. Geçmiş faturalara ise aynı kısımdaki “Tüm Fatura Geçmişi” bölümünden erişebilirsiniz.





