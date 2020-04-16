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İGDAŞ fatura görüntüleme nasıl yapılır? Fatura geçmişi nasıl kontrol edilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Sosyal Medyada Mart-Nisan doğalgaz faturalarının yüksek olduğu gerekçesiyle tepkiler gösteriliyor. Bu yüzden doğalgaz aboneleri internetten fatura görüntüleme yaparak geçmiş faturaları kontrol edip karşılaştırma yapıyorlar. Peki İGDAŞ fatura görüntüleme nasıl yapılır?

İGDAŞ fatura görüntüleme nasıl yapılır? Fatura geçmişi nasıl kontrol edilir?

Sosyal medyada doğalgaz faturaları ile ilgili tepkiler yükseliyor. Aboneler geçmiş aylara göre faturalarının beklediklerinden yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bunun için de geçmiş faturaları kontrol ediyorlar. Peki İGDAŞ online işlemler ile fatura görüntüleme nasıl yapılır, fatura geçmişi nasıl kontrol edilir?

İGDAŞ FATURA GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki bağlantı ile İGDAŞ Online İşlemler sayfasına erişebilir ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

İGDAŞ fatura görürüntüleme için tıklayınız

Yukarıdaki sayfaya E-devlet şifreniz ile girdikten sonra “Tüm İşlemler”e tıklayınız.

igdas fatura goruntuleme 1

Sıradaki sayfada Faturalar Bölümünde” son faturanızla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Faturayı görüntülemek için “Fatura / No”ya tıklamanız yeterli. Geçmiş faturalara ise aynı kısımdaki “Tüm Fatura Geçmişi” bölümünden erişebilirsiniz.

igdas fatura goruntuleme 2

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doğalgaz fatura igdaş

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