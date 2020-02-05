İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

Marmara'da bugün beklenen lodos nedeniyle peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da etkili olması beklenen lodosun 100 kilometre hıza kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

İGDAŞ'TAN LODOS UYARISI

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "Lütfen dikkat. İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle baca gazı (karbonmonoksit) geri tepmelerine karşı dikkatli olunuz, bacalarınızın çekişini kontrol ettiriniz." denildi.

Lütfen Dikkat⚠️

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle baca gazı (karbonmonoksit) geri tepmelerine karşı dikkatli olunuz, bacalarınızın çekişini kontrol ettiriniz. #igdaş #ibb #lodos pic.twitter.com/FMblXuRaum — İGDAŞ (@igdaskurumsal) February 5, 2020

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise, "Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

