HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 07:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da beklenen lodos nedeniyle İGDAŞ, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

Marmara'da bugün beklenen lodos nedeniyle peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da etkili olması beklenen lodosun 100 kilometre hıza kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

İGDAŞ'TAN LODOS UYARISI

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "Lütfen dikkat. İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle baca gazı (karbonmonoksit) geri tepmelerine karşı dikkatli olunuz, bacalarınızın çekişini kontrol ettiriniz." denildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise, "Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Ankara'da 5 katlı binada yangınAnkara'da 5 katlı binada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lodos istanbul igdaş

En Çok Okunan Haberler

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Balıkesir'de korkunç olay! Önce annesini bıçakladı sonra balkondan atladı

Balıkesir'de korkunç olay! Önce annesini bıçakladı sonra balkondan atladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da kahreden görüntü! Sokak ortasında fenalaştı, ilaçlarını çantasından çıkaramadı

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 2 kamyon çarpıştı

TEM'de 2 kamyon çarpıştı! Trafik kilit

İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İptal haberleri peş peşe geldi

Ankara'da 5 katlı binada yangın

Ankara'da 5 katlı binada yangın

Ankara'da hamamda korkunç olay! Müşteriler fark eder etmez çalışanlara haber verdi

Fark eder etmez çalışanlara haber verdiler! Hamamda korkunç olay

Beykoz’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

İstanbul'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.