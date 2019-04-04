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Iğdır'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yaptığı itiraz üzerine yeniden sayılan oylar, seçim sonucunu değiştirmedi.

Iğdır'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

Tezel'in önceki gün beraberindeki MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile seçimlerde şaibe olduğunu iddiasıyla yaptığı itirazın Merkez İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmesi üzerine oyların Iğdır Adliyesi ek binasında yeniden yapılan sayım işlemi tamamlandı.

YENİDEN SAYIM, SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Bu sayım sonucu, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş'un 22 bin 268, MHP'li aday Tezel'in ise 20 bin 733 oy aldığı anlaşıldı. Bu sonuç ile HDP, belediye başkanlığı yarışını MHP'nin önünde tamamladı.

Kentte, seçim sonuçlarına belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri açasından yapılan itiraz öncesi, resmi olmayan sonuçlara göre, Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,10'unu, Tezel ise yüzde 46,68'ini almıştı. (AA)

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