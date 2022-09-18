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  4. Iğdır'da şüpheli paket paniği! Vatandaşlar telefona sarıldı, bomba uzmanı ekip sevk edildi

Iğdır'da şüpheli paket paniği! Vatandaşlar telefona sarıldı, bomba uzmanı ekip sevk edildi

18.09.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da hareketli anlar yaşandı. Cadde üzerine bırakılan bir kutu paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içinde olay yerine bomba uzmanı ekip sevk edildi. Polisler yolu araç ve yaya trafiğine de kapattı. Bomba uzmanı yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

Iğdır'da şüpheli paket paniği! Vatandaşlar telefona sarıldı, bomba uzmanı ekip sevk edildi

Olay, Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın dış duvarının yanında vatandaşlar boş bir kutu tespit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

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KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Geniş çaplı araştırma yapan ekipler kutunun boş olduğunu söyledi. Ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bomba imhacı Iğdır bomba
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