Bu geleneğin asırlardır yaşatıldığını belirten Kalem, "Kafkas geleneklerinde ve tüm Türk devletlerinde baharın gelişini, yeni günü öncelikle bahar raksı oynayarak kutluyoruz. Daha sonra erkeklerin asil ve daha sert oynadığı yiğitler dansı ve lezginka dansı ile gösterimize devam ediyoruz." dedi.

Kafkas halk dansları eğitmeni Sinan Kalem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar raksının Nevruz'da sergilenen en büyük görsel şölenlerden olduğunu söyledi.

Etkinliklerde yapılan dans figürleriyle baharın gelişinin selamlandığı Bahar raksının ardından sergilenen yiğitler dansı ve lezginka oyunu vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Düzenlenen etkinliklerin en ilgi çekenlerinden olan bahar raksı, özellikle Kafkas halk dansları grupları tarafından Nevruz Bayramı gecesinde kutlamaların yapıldığı alanlarda sergileniyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Bilinen en eski bayramlardan olan "baharın müjdecisi" 21 Mart Nevruz Bayramı, Kafkas danslarından olan "Bahar raksı" ile karşılanıyor.

Kalem, söz konusu dansın içinde hayata dair figürlerin de sergilendiğini anlatarak, "Öncelikle kadınlarımızın ağırlıkta olduğu bahar raksı oyununu oynuyoruz, sonrasında ise erkeklerin savaşlarda sergiledikleri hünerleri sembolik olarak yiğitler dansı ve lezginka dansı olarak sergilemeye çalışıyoruz. Bu bizim en büyük geleneklerimizden birisidir." diye konuştu.

- "Nevruz ateşi ile o yılın uğursuzluğunun yakıldığına inanılır"

Kafkas dansı ve ateş kültürünün nevruz kutlamalarında büyük öneme sahip olduğunu aktaran Kalem, şunları söyledi:

"Nevruzda normalde ateş yakılır, üstünden atlanarak o yılın ağırlığının, uğursuzluğunun o ateşle yakıldığına inanılır. Biz Kafkas kültürünü her zaman eğlencelerde ve özel günlerde sergileyerek, yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm Türk devletlerinde olduğu gibi biz de kendi ilimizde bu geleneği yürütmeye çalışıyoruz."

Dans ekibinden Esma Sarıhan ise sergilenen Kafkas danslarının asil bir halk dansı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türk kültürünü Türk danslarıyla yaşıyoruz, sürdürüyoruz. Böyle bir dansı sergilememiz bizim için onur verici. Bu dansı özel günler, şenliklerde de sergiliyoruz ama nevruzda sergilemek farklı oluyor. Nevruz Bayramı bizim için çok önemli, nevruz ateşinin etrafında dans ederek baharın gelişinden duyduğumuz mutluluğu ifade ediyoruz. Dansımız halktan ilgi görüyor, birçok yerden izlemeye geliyorlar."

