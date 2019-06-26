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Iğdır'da PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE- İran sınır hattındaki Iğdır Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı.

Iğdır'da PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE- İran sınır hattındaki Iğdır Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Misliyle karşılık verilen taciz ateşi sonrası teröristler İran topraklarına kaçtı.
Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki bölgede meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından bölgeye keskin nişancı tüfeğiyle taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri tarafından anında misliyle karşılık verildi. Teröristler açılan ateş sonucu İran topraklarına kaçtı. Açılan ateş sonrası seken bazı mermiler, karakola 400 metre uzaklıktaki Dilucu Gümrük Müdürlüğü'ne isabet etti. Gümrük Müdürlüğü binasının camı kırılırken, ekipler kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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Iğdır'da PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı

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