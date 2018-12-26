Iğdır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi

KOCAELİ (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) cenazesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokağı'ndaki baba evinde helallik alınmasının ardından, Hacı Kemal Destebaşı Camisine getirildi.

Şehidin annesi Ayşe Gitmez ve kardeşleri bir aylık asker olan ve izne gelen Zafer, Mehmet, Seda Gitmez, burada taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi.

Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Şehidin dedeleri Ömer Ocak ve Osman Gitmez'in de tabura refakat eden askerle yürüdü.

Şehidin cenazesi, daha sonra Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, siyasi partilerin temsilcileri, mülki ve askeri erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.