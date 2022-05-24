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  4. İğrenç detaylar ortaya çıktı! Çalıştırdıkları kadınları fuhşa zorlamışlar

İğrenç detaylar ortaya çıktı! Çalıştırdıkları kadınları fuhşa zorlamışlar

24.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, polis operasyonuyla çökertilen suç örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bar ve meyhane işleten çetenin, 'konsomatris' olarak çalışan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Öte yandan örgütün, iş yerlerinden ayrılıp başka mekanlarda çalışmak isteyen kadınları ise ölümle tehdit ettiği tespit edildi.

İğrenç detaylar ortaya çıktı! Çalıştırdıkları kadınları fuhşa zorlamışlar

Adana'da, çökertilen organize suç örgütünün, işlettiği bar ve meyhanelerde ‘konsomatris’ olarak çalıştırdığı kadınları zorla fuhşa sürüklediği, başka yerlerde çalışmak isteyen kadınları ise tehdit ettiği ortaya çıktı...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinin Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütünü, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini A.D.'nin yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 şüpheliden 31’i yakalandı.

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13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kentteki farklı noktalarda meyhane ve bar açan örgütün kumar oynattığı, rakip işletmeleri ise kapatmaya zorladıkları ya da engellemeye çalıştıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi. Örgüt üyelerinin, 25 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir barı bastıkları çıkan silahlı kavgada ise müşteri olan Ömer İmre'yi (36) öldürüp, Tuncay Bozdoğan’ı ise yaraladıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.’nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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FUHŞA ZORLAMIŞLAR, KABUL ETMEYENLERİ TEHDİT ETMİŞLER

Operasyonun ardından suç örgütünün işlettiği bar ve meyhanelerde ‘konsomatris’ olarak çalıştırdığı kadınları, zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı. Fuhuş yapmak istemeyen kadınların da örgüt tarafından, “Eğer istediğimizi yapmazsan seni öldürürüz. Yüzünü tanınmaz hale getirir, insan içine çıkamaz hale düşersin” diye tehdit edildiği belirtildi.

Ayrıca örgütten ayrılıp, kentteki başka işletmelerde çalışmak isteyen kadınların da “Ya Adana’yı terk edersin ya da seni öldürürüz” diye tehdide maruz kaldıkları bildirildi. Polis, düzenlediği operasyonla 4 kadını kurtarırken, çoğu kadının çetenin kendisine zarar vermesinden çekindiği için korkup sustuğu ileri sürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
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