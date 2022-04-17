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İğrenç iddia! 'O adamı dışarı çıkarmasınlar'

17.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir oyun parkında Orhan Kudret Ç. adlı 75 yaşındaki kişinin çocuklara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Zanlı tutuklanırken mağdur çocuklardan birinin annesi "herkesin çocuklarına sorup öğrenmelerini istiyorum. O adamı dışarı çıkarmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de” diye konuştu.

İğrenç iddia! 'O adamı dışarı çıkarmasınlar'

İddiaya göre, Orhan Kudret Ç. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki oyun parkında 3 çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınıp tutuklanan adamın taciz ettiği çocuklardan birinin annesi diğer ailelere çağrıda bulundu. Ayrıca "O adamı dışarı çıkarmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de" dedi.

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Alınan bilgiye göre, Çınarcık Meydanı’nda bulunan oyun parkında 3 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Orhan Kudret Ç. (75), şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"O ADAMI DIŞARI ÇIKARMASINLAR"

Mağdur çocuklardan birinin annesi olan Gülçin T., bir süredir çocuğunu rahatsız eden şahsı bulmak için çabaladığını ifade etti. Gülçin T., kendi çocuğu gibi mağdurların varsa ortaya çıkmasını istediğini dile getirerek, “Ben bu 3 çocuktan daha fazla çocuk varsa Çınarcık’ta taciz edilen veya başka bir şey yapılan herkesin çocuklarına sorup öğrenmelerini istiyorum. O adamı dışarı çıkarmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de” dedi.

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Yüzde 70 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlının bırakılması halinde çocukları kabus yaşamaya devam edeceğini söyleyen Gülçin T., “Serbest bırakılmasından korkuyorum. Eğer dışarıya bırakılırsa ya benim çocuğuma ya da başka çocuklara musallat olacak. Bu raporu dikkate alınmasın. Ben bu insanın içeride kalması için elimden geleni yapacağım. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Son olarak yakalandığında Çınarcık Meydanında çocukların etrafında rahatsızlık veriyordu. Parkta özellikle kaydıraktan çağırdığı çocuklarla konuştuğunu görenler var. Onlar da ifadelerini verdiler. Bütün aileler çocuklarına sorsunlar, kızmadan, bağırmadan böyle bir durum var mı, onları rahatsız eden var mı diye” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova taciz
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