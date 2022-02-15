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İğrenç ifadeler! Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 110 yıl hapis istemi

15.02.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Kazım Orbay İlkokulu öğretmeni Yüksel Özkan (51) hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Özkan'ın çocuklara yönelik kullandığı 'Öğretmen sevgisi ister misin?' ve 'Beni dudağımdan öper misin?' ifadeleri yer aldı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

İğrenç ifadeler! Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 110 yıl hapis istemi

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE TACİZ SUÇLAMASIYLA YARGILANMIŞ

Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

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110 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede Özkan hakkında toplamda 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DETAYLAR MİDE BULANDIRDI

İddianamede, mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadesinde, 'Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de, 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü' ifadesine yer verildi. Bir başka mağdur öğrenci ise ifadesinde ise, "Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi' dediği yer alıyor.

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"ÖĞRENCİLERE FAZLA YÜKLENDİĞİM İÇİN BÖYLE YAPIYORLAR"

İddianamede Yüksel Özkan'ın ifadesi de yer aldı. Özkan ifadesinde "Öğrencilerin beyanında olan hiçbir olay yaşanmadı. Kitap okuma dersleri sınıfın içinde, bütün öğrenciler varken işleniyor. Bir öğrenci kitap okurken bir yandan da bütün sınıfı görebiliyor. Yani bana atılan suçların hiçbirinin gerçek olması mümkün değil. Sorular konusunda öğrencilerden birine biraz fazla yükleniyordum. Bu nedenle hakkımda bu tür suç isnatlarında bulunuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. (DHA)

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