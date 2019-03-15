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İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli bir kadına tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı.

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay, Kavaklık Mahallesi’nde ki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaralama suçundan sabıkası olan N.K. (66), M.A. (49), E.C. (51) ile A.T. (49) yüzde 85 engelli olan N.Y. isimli kadının evine gitti. İddiaya göre şüpheliler N.Y isimli kadını darp ederek tecavüz etti. Şüpheliler evden ayrıldıktan sonra yardım isteyen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşadıklarını polise anlatıp şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüphelileri tespit edip kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli tecavüz

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