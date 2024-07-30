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  4. İğrenç yayınlara çocukları da alet ediyorlardı! Mersin'de müstehcen yayın skandalı: Evlerine baskın düzenlendi

İğrenç yayınlara çocukları da alet ediyorlardı! Mersin'de müstehcen yayın skandalı: Evlerine baskın düzenlendi

30.07.2024 09:42
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Mersin'de çocukları da alet ettikleri müstehcen yayın yayınlar yapan şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Polis adreslerde ele geçirdiği cihazlara el koydu.

İğrenç yayınlara çocukları da alet ediyorlardı! Mersin'de müstehcen yayın skandalı: Evlerine baskın düzenlendi

Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs yakalanırken 5'i tutuklandı.

ÇOCUKLARI DA YAYINDA KULLANIYORLARDI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Ekiplerin TCK 226/3 Çocuk Müstehcenliği suçu çerçevesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışma da belirlenen 12 şüpheli 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart, 1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.

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Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıstan 5'i tutuklandı. 7 şüpheliden 6'sı savcılıktan 1'i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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