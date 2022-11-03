İGÜ tarafından tasarlanan TUSİ, MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) hem Türkiye'nin hem de iş dünyasının dünya pazarındaki yerini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor.

Bu kapsamda 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcılar ve ziyaretçilere açılan MÜSİAD EXPO 2022 Fuarı'nda, 24 sektörden 600 firma yer alıyor.

İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından tasarlanan Uçan Araba Projesi TUSİ'nin de yerini aldığı fuar, ziyaretçilerini bekliyor.

Fuarda sergilenen ve yapımına 2018'de başlanan Uçan Araba Projesi TUSİ, İGÜ TTO bünyesindeki Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirildi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışmalarda bulunduğu gıda, enerji, havacılık, siber güvenlik, sağlık, robotik, malzeme ve yapay zekâ teknoloji grupları tarafından yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan İGÜ'nün, ZİHA Zirai İlaçlama İnsansız Hava Aracı Dronu da büyük projeleri arasında yer alıyor.

ZİHA'ların ziraat verimliliği alanında kullanılmasını hedefleyen İGÜ, yapay zeka ile destekleyerek artırılmış uçuş süresi ve faydalı yük taşıma kapasitesini sağlayacak çalışmalarda bulunuyor.

Öte yandan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de üniversitenin AR-GE çalışmalarına, bilim ve teknoloji alanında yapılan atılımlara her zaman destek verdiğini belirterek, fuara gelen ziyaretçilerle görüştü.

Ziyaretçiler, üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü, teknolojik yatırım ve iş birliği konularında bilgi aldı.

