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  4. İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

04.12.2020 22:48 | Son Güncelleme:
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İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen 2'si Rusya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır."

Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

(İHA)

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