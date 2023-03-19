HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İHA krizi sonrası havada tehlikeli gerginlik! İngiliz ve Alman savaş uçakları, Rus uçaklarını böyle engelledi

İHA krizi sonrası havada tehlikeli gerginlik! İngiliz ve Alman savaş uçakları, Rus uçaklarını böyle engelledi

19.03.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden Rus savaş uçaklarının Estonya sınırı yakınlarında Alman savaş uçaklarıyla birlikte NATO bünyesindeki ortak uçuşla engellendiğini duyurdu. Rus savaş uçakları geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait gözetleme İHA’sını Karadeniz’de düşürmüş, bu olay iki ülke arasında krize neden olmuştu.

İHA krizi sonrası havada tehlikeli gerginlik! İngiliz ve Alman savaş uçakları, Rus uçaklarını böyle engelledi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) yapılan açıklamada, 17 Mart’ta Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden iki Su-27 tipi savaş uçağının Estonya sınırına yaklaştığının tespit edildiği ifade edildi. Estonya’daki Amari Hava Üssü’nden kalkış yapan RAF ve Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon sınıfı savaş uçakları, yaklaşan Rus uçaklarını engelledi.

‘GÜVENCE’ VURGUSU

Sınıra yaklaşan uçakların engellenmesinin rutin bir görev olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu görev, İngiltere ve Almanya'nın diğer NATO müttefikleriyle birlikte bu gerilim anında Estonyalı müttefiklerinin yanında yer aldığına dair bir güvencedir” denildi.

48de3c14f4aa89dec63f5a9c32fb9bfd

KARADENİZ İHA KRİZİ

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-9 tipi gözetleme İHA’sı, Rus savaş uçaklarının müdahalesiyle Karadeniz’de düşmüştü. İHA’nın düşmesiyle ABD, Rusya’ya tepki göstermişti. Rus tarafı, İHA ve savaş uçakları arasında bir temas olmadığını öne sürmüştü. Daha sonra ABD Avrupa Komutanlığı, İHA’nın düşmeden önceki görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde, Rus savaş uçağının İHA'ya çok yakın uçuş gerçekleştirdiği ve İHA'nın pervanesinin hasar aldığı görülmüştü.

DHA

Karadeniz'e düşen ABD İHA'sına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama Karadeniz'e düşen ABD İHA'sına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Açıklanacak çok şey var" diyerek merak edilen soruyu yanıtladı! İçinden PKK'lılar çıkmıştı"Açıklanacak çok şey var" diyerek merak edilen soruyu yanıtladı! İçinden PKK'lılar çıkmıştı
7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!
Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya savaş uçağı İHA

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.