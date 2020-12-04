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  4. İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

04.12.2020 19:38 | Son Güncelleme:
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İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Korona ile mücadelede “ihbar” döneminin başlamasının ardından, Antalya’da evlerin önünde ayakkabı kalabalığı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmeye başladı. Bir bina sakininin çektiği ayakkabı kalabalığının fotoğrafı ise sosyal medyada viral oldu.

Yeni korona virüs genelgeleri sonrası evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı ihbar etmeye başladı.

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Kolluk kuvvetlerinin bu gibi durumlarda hem misafire hem de ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza kesebileceği belirtilirken, Antalya’da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğraf da sosyal medyada viral oldu. Vatandaşlar, bir evin önündeki yoğun ayakkabı kalabalığının bulunduğu fotoğrafı çekip, polise ihbarda bulundu. (İHA)

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