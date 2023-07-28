İhbara gelen polislere saldırıp ortalığı birbirine kattı! Yere yatırıp kelepçeyle götürüldü... "Milletvekili adayı dersiniz"

Polis ekiplerine küfredip arbede çıkmasına neden olan E. K. sonunda polis ekipleri tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Çiftin arbedeye şahit olan çocukları yaşananlar nedeniyle ağladı. G. K. ise tepkisini "Milletvekili adayı dersiniz" sözleriyle dile getirdi. Yaşanan tüm hareketlilik kameraya yansıdı.

ZABITALARLA TARTIŞTI, POLİS GELDİ

Olay geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E. K. ve eşi G. K. çocuklarıyla birlikte otomobil camı değiştirilen dükkânda yüksek sesle müzik dinliyordu.

Seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. E. K. olay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu. Bu kez olay yerine polis ekipleri geldi.

"MİLLETVEKİLİ ADAYI DERSİNİZ"

Polis ekiplerine küfür eden E. K. fiziksel saldırılarına devam etti. Karakola götürülmek istenirken direnen E. K.'nin eşi G. K. ise, yaşananlara tepki göstererek, "Milletvekili adayı dersiniz" şeklinde konuştu. Yaşananlara şahit olan ailenin çocukları ağlamaya başladı.

3 POLİSİ YARALADI

İddiaya göre, yaşanan arbede sırasında E. K. 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Ekiplerin, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi.

Yere yatırılarak kelepçe takılan E. K. Beylikdüzü Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

(DHA)

