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İHH'dan Endonezya'ya acil yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı Endonezya'nın Papua eyaletine gıda ve hijyen paketi ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfının, Endonezya’nın Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelan sonrasında, bölgeye acil yardım başlatarak bin 500 kişiye gıda ve hijyen paketi ulaştırdığı bildirildi.

Endonezya’nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağışlar nedeniyle bir hafta önce meydana gelen sel, heyelana neden oldu. Bölgede ölü sayısının 100'ü aştığı, 200'den fazla kişinin de kaybolduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgede meydana gelen sel ve heyelan sonrasında, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçerek ihtiyaç duyulan acil yardım malzemelerinin neler olduğunu belirledi. Hemen akabinde de ilk etapta bin 500 kişiye yetebilecek gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek. Endonezya halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesap numaralarına 'ENDONEZYA SEL' yazarak destekte bulunabiliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya İHH İnsani Yardım Vakfı Papua

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