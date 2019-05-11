HABER

İHH'dan Etiyopya'da bin 565 aileye kumanya yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Vakıf, ülkenin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımı yaptı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Etiyopya’nın farklı bölgelerindeki yüzlerce aileye gıda desteğinde bulundu.

Ülkenin Oromiya, Somali ve Güney eyaletlerinde iki farklı ekiple gıda paketi dağıtımı gerçekleştiren vakıf, ramazan ayının başında toplam bin 565 ailenin yüzünü güldürdü.

Ekipler, Jigjiga’da 315, Hulbareg’de 269, Alem Gebaya’da 345, Kofele’de 260, Wabe’de 126 ve Metehara bölgesinde 250 aileye içinde temel gıda malzemelerinin olduğu kumanya paketi dağıttı.

İHH çalışanları ve gönüllülerinden oluşan ekip ayrıca ülkede daha önce hizmete açılan yetimhane ve eğitim komplekslerini de ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

- Yaklaşık 68 bin çocuğa bayramlık

İHH ekipleri, bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye'de ise 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf, ramazan ayı süresince yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 250 bin koli yardım dağıtacak ve yüz binlerce kişiye iftar verecek.

İHH, kriz bölgelerine ağırlık vererek Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi bölgelerdeki çalışmalarını hızlandıracak, Suriye'deki savaş bölgelerinde ve kamplarda her gün sahur ve iftar hazırlayacak.

Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 67 bin 920 yetim ve çocuğa ulaştırılacak.

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldıNASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı
Amasya’da sağanak; yollar göle döndüAmasya’da sağanak; yollar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya İHH Kumanya Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.