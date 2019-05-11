İHH'dan Etiyopya'da bin 565 aileye kumanya yardımı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Etiyopya’nın farklı bölgelerindeki yüzlerce aileye gıda desteğinde bulundu.

Ülkenin Oromiya, Somali ve Güney eyaletlerinde iki farklı ekiple gıda paketi dağıtımı gerçekleştiren vakıf, ramazan ayının başında toplam bin 565 ailenin yüzünü güldürdü.

Ekipler, Jigjiga’da 315, Hulbareg’de 269, Alem Gebaya’da 345, Kofele’de 260, Wabe’de 126 ve Metehara bölgesinde 250 aileye içinde temel gıda malzemelerinin olduğu kumanya paketi dağıttı.

İHH çalışanları ve gönüllülerinden oluşan ekip ayrıca ülkede daha önce hizmete açılan yetimhane ve eğitim komplekslerini de ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

- Yaklaşık 68 bin çocuğa bayramlık

İHH ekipleri, bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye'de ise 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf, ramazan ayı süresince yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 250 bin koli yardım dağıtacak ve yüz binlerce kişiye iftar verecek.