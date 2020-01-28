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İHH’dan yerinden edilen ailelere acil yardım paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

İHH, İdlib'deki son saldırılarda yerinden edilen siviller için SMS, internet sitesi ve banka hesapları yoluyla bağış yapma imkanı da sunuyor

İDLİB (AA) - İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı yakınlara göç eden sivillere 10 bin adet acil yardım paketi dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, siviller için bağış yapma fırsatı da veriyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Son 24
saat içerisinde sivil yerleşimlere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması nedeniyle en az 39 bin kişi daha göç yoluna düştü. Bu sayı sürekli artıyor. İHH İnsani Yardım
Vakfı olarak göç eden ailelere acil yardım paketleri dağıtıyoruz. 10 bin adet paketin içerisinde konserve yiyecek, su, kek, ekmek ve meyve suyu
bulunuyor." dedi.

Tosun, çadır kurulumlarının sürdüğünü ve
temel yaşam malzemesi desteğinde bulunulduğunu belirterek, aynı zamanda
savaş mağduru siviller için çadıra alternatif olarak briketten ev inşasının da devam ettiğini kaydetti.

- Yardım için

İdlib’e göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen
bağışçılar, SURIYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla miktarda katkı yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları
yoluyla, yine SURİYE koduyla bağışta bulunarak, savaş mağduru ailelere destek
verebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
göç İHH yardım

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