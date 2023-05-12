'İhtimal arttı' deyip 15 Mayıs'ı işaret etti! CHP'den dikkat çeken Muharrem İnce mesajı: Piyasalarda ciddi düzelme oldu

Seçimlere 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle 3 adaylı senaryonun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Faik Öztrak, "Kılıçdaroğlu 1. turda çok daha rahat kazanacak" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren 'Rusya' çıkışına da değinen Öztrak "Brexit olayında Rusların ciddi karışması var. Trump'ın seçiminde de aynısı geçerli. Ruslar çeşitli kanalları kullanıyor" diye konuştu.

1. TUR İDDİASI! "ÇOK RAHAT"

Öztrak'ın HaberTürk canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün adaylardan birinin seçimden çekilme kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu, çok daha rahat seçimi 1. turda kazanacak.

"PAZARTESİDEN İTİBAREN İŞLER DAHA İYİYE GİDECEK"

"Sahada gördüğüm çok büyük bir değişim isteği var. Halkın en büyük sorunu ekonomi. İnce'nin çekilme kararıyla birlikte Kemal Bey'in birinci turda kazanma ihtimali daha da arttı. Bunun piyasalardaki etkisini gördük ciddi bir düzelme oldu. Bu değişim gerçekleşince Pazartesi gününden itibaren işler daha iyiye gidecek."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'RUSYA' İDDİASI! 'CİDDİ DESTEK VERİYORLAR...'

Biz bu işlerden son derece üzüntü duyduk. Sayın İnce'ye buyrun soframıza gelin dedik. Bizim kapımız kendisine açık. Brexit olayında Rusların ciddi karışması var. Trump'ın seçiminde de aynısı geçerli. Ruslar çeşitli kanalları kullanıyor. Bismillah dedik baktık Ruslar doğal gaz borçlarını ertelemiş önce sakladılar sonra bakan açıkladı. Mevcut hükümete Rusların çok ciddi bir desteği var.

