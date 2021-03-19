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İhtiyacınız olan şey sadece tenis topu! Makineye attığınızda bakın neler yapıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
19.03.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurutma makinenizde sizin de çarşaflarınız birbirine dolanıyor ve onları açmakta zorlanıyorsanız bu sorunu artık yaşamamanız için bir çözüm önerisiyle geldik. İhtiyacınız olan tek şey birkaç tenis topu.

İhtiyacınız olan şey sadece tenis topu! Makineye attığınızda bakın neler yapıyor

Avustralya Brisbane'de yaşayan Liz Amaya önce kurutma makinenize çok fazla çarşaf ve havlu yüklememenizi tavsiye ediyor. Ardından, kırışmayı ve çarşafların birbirine dolanmasını önlemek için kurutucuya birkaç tenis topu eklemenizi.

HEM HIZLI KURUMAYI SAĞLIYOR HEM KIRIŞMALARINI ÖNLÜYOR

Liz, Instagram'da şöyle yazdı: ''Nasıl yapılacağını bildiğiniz zaman kurutucuda çarşaflarınızın dolanmasını önlemek çok kolay. Makinede çarşaf ya da havlu kurutacaksanız çok fazla yükleme yapmamaya dikkat edin aksi takdirde kurutucu düzgün çalışmayacaktır. Kırışıklıkların yanı sıra, tenis topları havanın kurutucuda dolaşımına da izin veriyor. Buda kuruma süresini hızlandırıyor.''

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Videoyu gören yüzlerce kişi bu tavsiyeyi daha önce hiç duymadıklarını ve evde mutlaka deneyeceklerini söyledi.

Bir yorumcu, "Vay canına, buna kesinlikle bir şans vereceğim bu hayat değiştiriyor," diye yazdı.

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