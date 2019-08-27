İİ Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, Ürdünlü Bakan Aburman'ı ağırladı

Türk heyetinin sunumunu dinleyen Ürdünlü Bakan Dr. Aburman ise bu tür faaliyetlerin kendi bakanlıkları tarafından çok önemsendiğini ifade ederek, "Biz de İslam ülkeleri gençlerinin kendi dinlerine ve bölgelerine duyarlı olmalarını önemsiyoruz ve bu noktada yapılan çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iki ülkenin gençlik bakanlıkları arasında her türlü iş birliğine de açığız." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Ayhan, 'Model İslam İşbirliği Teşkilatı' kapsamında oluşturulacak kulüplerde, lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek gerçekleştirecekleri bir simülasyonda, İslam işbirliği Teşkilatının gündemini tartışacaklarını söyledi.

Ürdün'deki müzelerde sanal gerçeklik yoluyla İslam kültür ve tarihinin aktarılması projesine çok sıcak baktıklarını dile getiren Aburman, "Bu projeler bizim için çok önemli, teknolojinin imkanlarından faydalanarak müzeleri daha cazip yerler haline getirebiliriz. Ayrıca İslam kültürü, dini ve tarihinin sanal gerçeklik içinde aktarılması da oldukça yaratıcı bir fikir." dedi.

- "Ürdün'le iş birliği son derece önemli"

Toplantı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ayhan, Ürdün ile iş birliklerini geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplantıda iki ülke arasında yapılacak projelerin ele alındığını kaydeden Ayhan, "Amman'da yüksek düzeyde bir uzmanlar toplantısı düzenlemek ve iki ülke arasındaki projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ürdün'ün bizim için önemi sadece başkan yardımcılığına seçilmiş olması değil, aynı zamanda İslam İşbirliği ülkeleri arasında en yüksek eğitim düzeyine sahip olmasıdır." diye konuştu.

Ürdün'ün, Kudüs'e verdiği destekten dolayı ayrıcalıklı bir yeri olduğuna vurgu yapan Ayhan, şöyle konuştu: