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İİ Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, Ürdünlü Bakan Aburman'ı ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ürdün Gençlik Bakanı ve Kültür Bakanı Dr. Mohammed Suleiman Aburman: - "Biz de İslam ülkeleri gençlerinin kendi dinlerine ve bölgelerine duyarlı olmalarını önemsiyoruz ve bu noktada yapılan çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iki ülkenin gençlik bakanlıkları arasında her türlü işbirliğine de açığız" - İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) Başkanı Taha Ayhan: - "Ürdün'ün bizim için önemi sadece başkan yardımcılığına seçilmiş olması değil, aynı zamanda İslam İşbirliği ülkeleri arasında en yüksek eğitim düzeyine sahip olmasıdır"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) Başkanı Taha Ayhan, Ürdün Gençlik Bakanı ve Kültür Bakanı Dr. Mohammed Suleiman Aburman'ı ağırladı.

Dünya Ticaret Merkezi İslam İşbirliği Gençlik Forumu merkez ofisinde düzenlenen toplantıda, İslam coğrafyasındaki gençlerin durumu ve olası iş birlikleri konuşuldu.

İİGF Başkanı Ayhan ve beraberindeki heyet, Ürdünlü heyete hayata geçirilecek projeler hakkında brifing verdi.

Toplantıda konuşan Ayhan, 'Model İslam İşbirliği Teşkilatı' kapsamında oluşturulacak kulüplerde, lise ve üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek gerçekleştirecekleri bir simülasyonda, İslam işbirliği Teşkilatının gündemini tartışacaklarını söyledi.

Ayhan, 10 İslam ülkesinde, "İslam dünyasının insanlığa bıraktığı düşünce mirası" konulu sempozyumlar düzenleneceğini, bunların üçüncüsünü de Ürdün'de gerçekleştirilmek istediklerini belirtti.

Türk heyetinin sunumunu dinleyen Ürdünlü Bakan Dr. Aburman ise bu tür faaliyetlerin kendi bakanlıkları tarafından çok önemsendiğini ifade ederek, "Biz de İslam ülkeleri gençlerinin kendi dinlerine ve bölgelerine duyarlı olmalarını önemsiyoruz ve bu noktada yapılan çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iki ülkenin gençlik bakanlıkları arasında her türlü iş birliğine de açığız." diye konuştu.

Ürdün'deki müzelerde sanal gerçeklik yoluyla İslam kültür ve tarihinin aktarılması projesine çok sıcak baktıklarını dile getiren Aburman, "Bu projeler bizim için çok önemli, teknolojinin imkanlarından faydalanarak müzeleri daha cazip yerler haline getirebiliriz. Ayrıca İslam kültürü, dini ve tarihinin sanal gerçeklik içinde aktarılması da oldukça yaratıcı bir fikir." dedi.

- "Ürdün'le iş birliği son derece önemli"

Toplantı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ayhan, Ürdün ile iş birliklerini geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplantıda iki ülke arasında yapılacak projelerin ele alındığını kaydeden Ayhan, "Amman'da yüksek düzeyde bir uzmanlar toplantısı düzenlemek ve iki ülke arasındaki projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ürdün'ün bizim için önemi sadece başkan yardımcılığına seçilmiş olması değil, aynı zamanda İslam İşbirliği ülkeleri arasında en yüksek eğitim düzeyine sahip olmasıdır." diye konuştu.

Ürdün'ün, Kudüs'e verdiği destekten dolayı ayrıcalıklı bir yeri olduğuna vurgu yapan Ayhan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda uluslararası ilişkiler bağlamında Ürdün'ün çok saygın bir yeri var. Onların desteğini almak, projelerin hayata geçirilmesi noktasında bizim için çok önemli. Bakan ile daha önceden Ürdün'de görüşmüş projelerimizden bahsetmiştik.

Bugünkü görüşmede de bu projeler yeniden gündeme geldi ve bakan tarafından çok sıcak karşılandı. Bakan ile çalışmak bizim için çok önemli çünkü kendisinin zaten Türkiye'ye dair çok derin bilgileri var. Dolayısıyla bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında şahsi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak bizim için son derece önemli."

Bakan Aburman, toplantıdan sonra, Türkiye'de eğitim gören Ürdünlü gençlerle bir araya geldi.

Bakan başta Taha Ayhan olmak üzere İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na teşekkür ederek, Ürdünlü gençlerle kopan bağların bu vesile ile yeniden tesis edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aile fotoğrafının ardından Aburman, şeref defterini imzaladı.

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