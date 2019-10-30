HABER

İİT'den selden etkilenen Afrika ülkelerine acil yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:23 | Son Güncelleme

İİT, Orta Afrika bölgesinde çok sayıda can kaybı ve büyük hasara yol açan sel felaketinden etkilenen ülkelere acilen yardım yapılmasını istedi

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinden etkilenen Afrika ülkeleri için acil yardım çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'da sel ve toprak kaymasından etkilenen Somali, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'nın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Useymin, "Sağanak yağışın neden olduğu sel ve toprak kayması, Somali, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'da büyük çapta hasara ve çok sayıda can kaybına yol açarak, bölgede yaşayan halkın zorunlu göç etmesine neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım kuruluşları ve İİT üyesi ülkeleri selden zarar gören Afrika ülkelerine insani yardım yapmaya davet eden Useymin, bu ülkelerdeki sel ve toprak kaymasının ölümcül bir felaket halini aldığını vurguladı.

- Orta Afrika'da sel ve toprak kayması

Orta Afrika bölgesinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sebebiyle Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Kamerun'a 30 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kamerun basınında yer alan haberlerde de ülkenin kuzeybatı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği belirtilmişti.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Mahalle bekçilerine saldırmışlardı! Karar verildiMahalle bekçilerine saldırmışlardı! Karar verildi
Acı haber! 19 gün sonra şehit olduAcı haber! 19 gün sonra şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika islam işbirliği teşkilatı Kamerun nijerya Orta Afrika Cumhuriyeti sel Somali toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Samsun'da bekçilere saldırı ve darp iddiası! Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Mahalle bekçilerine saldırmışlardı! Karar verildi

Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu

Acı haber! 19 gün sonra şehit oldu

Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.