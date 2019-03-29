"İİT'nin kuruluş gerekçesi Kudüs'tür"

Kulaklıkaya, İsrail'in 1948'de kurulması ve özellikle 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın kundaklamasının İİT'nin kurulmasına sebep olduğuna işaret etti.

Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra İslam devletleri arasında bir otorite boşluğu olduğunu söyleyen Kulaklıkaya, İslam ülkelerinin İİT'nin kuruluşundan önce girişimleri olsa da ortak bir platform altında birleşemediklerini hatırlattı.

Büyükelçi Kulaklıkaya, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin Cuma Konferansları kapsamında düzenlenen "İslam Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı: İslam Dünyasının Ortak Meselelerinde Teşkilatın Etkinleştirilmesi ve Türkiye’nin Katkıları" konferansında konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İİT'nin kuruluş amacının Kudüs olduğunu ve Müslüman ülkelerin teşkilatla ilgili ajandalarının başında Kudüs meselesinin olması gerektiğini belirti.

Kulaklıkaya daha sonra İİT hakkında genel bilgiler vererek, "İİT, Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra ikinci büyük teşkilattır. Toplamda 57 üyesi vardır ancak şu an için Suriye'nin üyeliği askıya alınmış durumdadır. Teşkilatın Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 resmi dili vardır." diye konuştu.

İİT'nin yapısı ve organlarına değinen Kulaklıkaya, teşkilatın merkezi Türkiye'de olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve İslam Kalkınma Bankası Hub Ofisi gibi kuruluşların olduğuna da dikkati çekti.

Büyükelçi Kulaklıkaya, Türkiye'nin İİT Zirve Dönem Başkanı olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin somut olarak İİT'ye ilgisini gösterdiği dönem 1980'lerin başıdır ancak onun öncesinde de Türkiye'deki liderler de İSEDAK toplantılarına başkanlık yapmışlardır." dedi.

Türkiye'nin özellikle 2002'den sonra teşkilata ilgisinin üst düzeye çıktığını belirten Kulaklıkaya, "2016 yılından bu yana Türkiye İİT Zirve Dönem Başkanlığı görevini yürütüyor. Son dönemde Türkiye’nin zirve dönem başkanlığı yetkisini kullanarak ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilan etmesiyle teşkilatın zirve toplantısı için çağrıda bulundu. Türkiye ayrıca, İsrail'in Kudüs'te zor kullanması ve Yeni Zelanda'daki terör saldırısından sonra da teşkilatı acil toplantıya davet etti." ifadesini kullandı.