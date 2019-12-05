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IKBY Maliye Bakanı, Bağdat yönetimiyle bütçe ve petrol konusunda anlaştıklarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:51 | Son Güncelleme

IKBY Maliye Bakanı, Bağdat yönetimiyle bütçe ve petrol konusunda anlaştıklarını açıkladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanı Avad Şeyh Cenab, Bağdat merkezi yönetimiyle 2020 yılı bütçesi ve petrol konusunda varılan anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Cenab, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında anlaşmaya varıldığını resmen duyurarak, "Bu kapsamda günlük 250 bin varil petrolü Irak Devlet Petrol Pazarlama şirketine teslim edeceğiz. Bağdat yönetimi ile mali konularda da anlaştık." dedi.

Bağdat yönetiminin IKBY'ye olan borçları konusunda da ortak bir komisyon kurma kararı aldıklarını söyleyen Cenab, borcun miktarını ise belirtmedi.

IKBY'nin 2020 yılı bütçesindeki payına ilişkin ayrıntı vermeyen Cenab, Erbil yönetiminin Irak bütçesindeki payının son yıllarda yüzde 12 olduğunu kaydetti.

Cenab, IKBY'de önceki dönemlerde kesintiye uğrayan maaşların ödemelerine dair ise memurlara 8 ay, emeklilere 12 aylık borçlarının olduğunu dile getirdi.

- "IKBY, petrol ve bütçe konularında Bağdat'a bilgi vermeye hazır"

Öte yandan IKBY Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim de IKBY hükümetinin petrol, bütçe, gelir ve borç konularındaki tüm verileri Bağdat yönetimine vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bütçedeki anlaşmanın gelecek hükümetler için de geçerli olduğunu belirten Rahim, Peşmerge'nin bütçedeki payına dair şunları kaydetti:

"Peşmerge güçlerinin payı yeni yıl bütçesinde yer alıyor. Peşmerge güçleri, Irak savunma kurumunun bir parçası olduğu için bütçeden payını alacak."

IKBY Başbakanlık ofisinden 3 Aralık Salı günü yapılan yazılı açıklamada, IKBY'nin Irak'ın 2020 yılı bütçesindeki payı konusunda merkezi yönetim ile nihai anlaşma sağlandığı bildirilmişti.

- Bağdat ile Erbil arasındaki bütçe-petrol anlaşmazlığı

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, IKBY'nin Ocak 2014'ten itibaren Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi ve dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki'nin IKBY'nin anayasal hakkı olan bütçesini kesmesiyle başladı.

2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetiminin, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandum nedeniyle Bağdat ile arası daha da açıldı.

Yaklaşık 5 yıldır çözüme kavuşamayan Bağdat-Erbil hattındaki sorunlar, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin döneminde yumuşama sürecine girmişti.

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Bağdat Bütçe IKBY Maliye Bakanı Avat Şeyh Cenab

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