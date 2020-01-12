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  4. IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günü resmileştirdi

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günü resmileştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günü resmileştirdi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günün resmileşmesi için hazırlanan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Meclisin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkmenlere ait özel günlerin resmileştirilmesi için düzenlenen olağan oturumda, 17 Kasım, Türkmen Kültürü ve Dili, 25 Şubat da Türkmen Basını Günü olarak kabul edildi.

Açıklamada, IKBY'nin 1991'de kurulmasından 3 yıl sonra ilk Türkmen okulunun 17 Kasım'da açıldığı, ilk Türkmen gazetenin de 1911'de 25 Şubat'ta çıktığı hatırlatıldı.

IKBY Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf da oylama sonrası bir kutlama mesajı yayımladı.

Maruf, 17 Kasım ve 25 Şubat'ın resmi ulusal gün kabul edilmesi vesilesiyle Türkmenleri tebrik ederken, IKBY Meclis Başkanlığı ile oylamada önemli rol oynayan Türkmen partilere de teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak

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