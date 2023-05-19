HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İki aile birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, silah... 6 yaralı

İki aile birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, silah... 6 yaralı

19.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de akıllara durgunluk veren bir kavga olayı meydana geldi. Kentte, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki aile birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, silah... 6 yaralı

Akılalmaz olay, saat 14.30 sıralarında Artuklu ilçesi 1. Cadde’de meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A., Y.T., H.A., M.A., H.K. ve H.A. yaralandı.

2f900ca704650e2437b3aa45f1e34a4a

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

581b9c7edd1f3941b8fca5d0fae0106f

Bu arada kavga ve polisin takibi çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

c7b99cb36d45c413ecb0d3ca36adedb9

Yok böyle talihsizlik! Test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden... Yok böyle talihsizlik! Test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden...

c42f53e549e216adde996f00c638ba5d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle talihsizlik! Test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden...Yok böyle talihsizlik! Test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden...
Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumuOğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga

En Çok Okunan Haberler

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Gündem yaratmıştı! Nakit avans kararı kaldırıldı

Gündem yaratmıştı! Nakit avans kararı kaldırıldı

İlk kez canlı yayında açıkladı! 14 Mayıs gecesi...

İlk kez canlı yayında açıkladı! 14 Mayıs gecesi...

'Töreni korsan yapıyoruz' diyerek anlattı!

'Töreni korsan yapıyoruz' diyerek anlattı!

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.