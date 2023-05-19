İki aile birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, silah... 6 yaralı

Akılalmaz olay, saat 14.30 sıralarında Artuklu ilçesi 1. Cadde’de meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A., Y.T., H.A., M.A., H.K. ve H.A. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu arada kavga ve polisin takibi çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)



