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  4. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

24.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ceviz Cadde üzerine meydana geldi.

Bursa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ceviz Cadde üzerine meydana geldi. A.T. idaresindeki 16 AT 297 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.G. idaresindeki 16 AEM 263 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan iki otomobil tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, iki otomobilin sürücüsü ve 16 AEM 263 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B. ve Ö.Ç. yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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