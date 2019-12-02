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İki asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:17 | Son Güncelleme

MSB'den, biri Barış Pınarı Harekat bölgesinde, diğeri de Pençe-3 Harekatı'nda olmak üzere iki askerin şehit olduğu bildirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), biri Barış Pınarı Harekat bölgesinde, diğeri de Pençe-3 Harekatı'nda olmak üzere iki askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından havan ile yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralanan askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda da PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu ve yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askere de şifa dilendi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekat bölgesi Milli Savunma Bakanlığı Pençe -3 harekatı şehit

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