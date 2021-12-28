HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki belediyeyi karşı karşıya getiren olay! İBB ihtarname gönderdi

İki belediyeyi karşı karşıya getiren olay! İBB ihtarname gönderdi

28.12.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşan Belediyesi, vatandaşın belediyeye ilk başvuru birimi "Beyaz Masa"nın adını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) gönderdiği ihtarname sonrası "Çözüm Masası" olarak değiştirdi. Olayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul’da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

İki belediyeyi karşı karşıya getiren olay! İBB ihtarname gönderdi

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, göreve gelir gelmez 7/24 hizmet veren "Beyaz Masa" uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

İBB İHTARNAME GÖNDERDİ

Halkın uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşıladığını ancak İBB'den gelen bir uyarı yazısı ile şaşırdıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "O yazıda bizlere diyorlar ki ‘O Alo 153 Beyaz Masa bizim, o ismi kullanmayın. Yoksa hukuki haklarımızı kullanırız.' Yani koskoca İBB işi gücü bırakmış, avukatları aracılığı ile işimizi engellemeye girişmiş. Ya şu gönderdiğiniz kağıda yazık, mürekkebe yazık, ödediğiniz posta parasına yazık." dedi.

SON DAKİKA: AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması! Soruşturma açıldı mı?SON DAKİKA: AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması! Soruşturma açıldı mı?

"BEYAZ MASA ÇÖZÜM MASASI OLDU"

Yaşanan durumun kendilerini ve Keşan halkını üzdüğünü ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim konusunda odaklanmamız gereken birçok önemli konu varken, Sayın İmamoğlu’nun Beyaz Masa ismini dert edinmesine de anlam veremedik. Burada siyasi bir tavır görüyoruz. Şu anda Keşan Belediyesini Millet İttifakı içinden bir parti yönetiyor olsaydı, aynı engelleme yapılır mıydı? Bunu sizlerin takdirine bıkıyorum. Kaldı ki Alo 153 Beyaz Masa 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı dönemde oluşturulmuş bir belediye uygulamasıdır. Yani Alo 153 Beyaz Masa çeyrek asırlık bir halkla ilişkiler başarısıdır."

"YAPACAK İŞ BULAMADI BİZİMLE UĞRAŞIYOR"

Masanın adının gelen ihtarname sonrası değiştirildiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul’da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor. İmamoğlu bizimle uğraşma, İstanbul ile uğraş. Kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, taş üstüne taş koymanın peşinden hiç ayrılmayacağız." diye konuştu. (AA)

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi: 'Madem öyle gel tut kulağından hapse at...'SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi: 'Madem öyle gel tut kulağından hapse at...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındıVergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Keşan İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

27 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

27 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.