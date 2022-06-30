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İki buçuk yıl sonra bir ilk! Wuhan'dan gelen uçak İstanbul'a indi...

30.06.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde ilk vakaların ortaya çıktığı ve uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a ilk uçak, iki buçuk yıl aranın ardından iniş yaptı.

İki buçuk yıl sonra bir ilk! Wuhan'dan gelen uçak İstanbul'a indi...

Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020'de durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Şirketin, İstanbul uçuşlarını ilk etapta karşılıklı haftada bir gün gerçekleştireceği, ilerleyen dönemde ise sefer sayılarını arttıracağı öğrenildi.

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda,"China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul
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