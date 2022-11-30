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İki çocuğunun önünde demir çubukla öldürmüştü! Cani eşten 'namus' iftirası

30.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçen yıl meydana gelen vahşet olayında Rukiye A. cani eş E.A. tarafından çocuklarının gözleri önünde demir çubukla vurularak öldürülmüş, E.A. polise teslim olmuştu. E.A., hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İki çocuğunun önünde demir çubukla öldürmüştü! Cani eşten 'namus' iftirası

Olay, 24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası E.A. ile eşi Rukiye A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye A., eşi E. A.'ya sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. E.A. da soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. E.A., apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup, yaraladı. Rukiye A. kanlar içinde yere yığıldı. E.A. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polise teslim olan E.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

E.A. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın görülen son duruşmasına tutuklu sanık E.A. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık E.A.'nın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

demir

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İÇİN RUKİYE'Yİ İFFETSİZLİKLE SUÇLADI'

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü müşteki avukatı Saadet Öztürk, "Sanık E.A., Rukiye A.'yü 2 çocuğunun gözü önünde demir sopayla kafasına vura vura cani bir şekilde katletmiştir. Daha sonra Rukiye'nin altınlarını alarak kardeşine ulaştırdı. Bunların vekalet ücreti olarak kendi avukatlarına ödenmesiyle ilgili beyanları vardı. Burada hem cinayet hem de gasp eylemi işlemişlerdir. Sonradan beyanlarını değiştirdi. Fakat kendi beyanlarını yalanlamadığı için mahkeme tarafından itibar edileceğini zannetmiyorum. Sanık tarafı sürekli bir iffetsizlik iftirasında bulunsa da bunları kanıtlayabilmiş değildir. Sırf haksız tahrik indirimi almak için Rukiye'nin iffetine iftiralar atılmıştır. Mahkeme, şu aşamaya kadar bunlara itibar etmemiştir. Umarız mahkeme kararı buna uygun olacaktır" dedi.

(DHA)

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