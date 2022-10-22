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İki çocuk annesi kadının feci sonu! İş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu...

22.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Ayakkabı atölyesi sahibi iki çocuk annesi 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Y., iş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri öldürülen kadının altı ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu 59 yaşındaki K.Y.'yi arıyor.

İki çocuk annesi kadının feci sonu! İş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu...

Olay, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y.'ye ulaşamayan yakınları, iş yerine gitti. Yakınları Hülya Şellavcı Y.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin eşi K.Y.'yi aradığı bildirildi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan K.Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şellavcı Y.'nin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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