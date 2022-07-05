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İki çocuk kapısı kilitli olmayan aracı çalıp park halindeki araçlara çarptı! Akılalmaz anlar kamerada

05.07.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sultangazi'de bir lüks aracın kilitlenmemiş olduğunu fark eden iki çocuk aracın kapısını açarak yedek anahtarı buldu. Daha sonra aracı çalıştırarak hareket ettiren çocuklar park halinde diğer otomobillere çarptı. Yaya olarak kaçan şüpheliler için polis harekete geçti.

İki çocuk kapısı kilitli olmayan aracı çalıp park halindeki araçlara çarptı! Akılalmaz anlar kamerada

Sultangazi'de iki çocuk, park halindeki lüks otomobili buldukları yedek anahtarıyla çalıp park halindeki araçlara çarparak ilerledi. Çocuklar bir süre ilerledikten sonra otomobili terk edip yaya olarak kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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KAPIYI AÇIP YEDEK ANAHTARI BULDULAR

İddiaya göre iki çocuk, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 2003 Sokak'ta park halinde olan lüks otomobilin kilitlenmemiş olduğunu fark etti. Kapıyı açıp otomobilin içini arayan çocuklar yedek anahtarını buldu. Yedek anahtarla lüks otomobili çalıştıran iki çocuk, park halindeki araçlara çarpa çarpa 50.Yıl Mahallesi'ne kadar ilerledi. Bir süre daha ilerledikten sonra durdurdukları otomobilden inen çocuklar, yaya olarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çocukların otomobili çalıştırılıp çalmaları, parka halindeki araçlara çarpmaları ve bir süre sonra otomobili terk edip kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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trafik kazası İstanbul
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