İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki ülke arasında uzun zamandır tartışmaya neden olan Galwan Vadisi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmiş, en az 76 asker de yaralanmıştı. Çin kanadından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Singh, Cumartesi günü Tv News24 kanalına yaptığı açıklamada, "Eğer bizim (Hindistan) 20 askerimiz şehit olduysa onların tarafında (Çin) zayiat en azından iki katı olmalı" dedi.

Daha önce ordunun başında bulunan Singh konuya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı ancak Çin'in 1962 yılında yaşanan gerilim dahil tarihi olarak savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapmadığının altını çizdi.

Çin'de devlet yönetimindeki Global Times'tan yapılan açıklamada Çin tarafında da zayiat olduğu açıklanmış ancak detay vermemişti.

Singh çatışmalar sırasında Hindistan tarafında kalan askerlerin Çin'e iade edildiğini ifade etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu, Singh'in konuya ilişkin açıklamarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti.

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında uzun yıllardan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta can kaybına yol açan bir çatışma yaşanmıştı. İki ülke birkaç haftadır Himalayaların batısındaki Galwan vadisinde askeri birliklerin de dahil olduğu sınır anlaşmazlığı yaşıyordu. Çin ve Hindistan birbirlerini sınırı

ihlal etmekle suçluyordu.

İki ülke yetkililerinin tansiyonu düşürmek için yaptıkları görüşmeler devam etse de kötü belirlenmiş Fiili Kontrol Hattı boyunca çeşitli yerlerde askerler arasındaki gerilim yüksek durumda.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çin'i Hindistan'la olan gerilimi tırmandırmakla suçladı.

