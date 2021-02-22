İki erkeğin öpüştüğü reklama tepki yağdı!

Reklama gelen tepkiler üzerine bir imza kampanyası başlatıldı.

Geçen ay yayınlanmaya başlanan reklam çikolata markasının çok rağbet gören bir ürününün 50. yılını kutlamak amacıyla çekilmişti.

Reklamda öpüşen iki erkeğin gösterilmesi ise tepkilere neden oldu. Başlatılan imza kampanyasında 24 bin kişi kaldırılması doğrultusunda imza attı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi reklamın Hristiyanlık değerlerine zarar verdiğini düşünürken bir o kadar kişi de bu kampanyanın çok homofobik ve saçma bir tepki olduğu görüşünde.

