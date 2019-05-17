İki fotoğraf arasında bir bilim kadını hikayesi! Hastaneye gide gele bilim insanı oldu

23 yıl arayla çekilen iki fotoğraf, genç Türk bilim kadının hikayesini anlatıyor. 1996 yılında Salih İşgören İlkokulunun mezuniyet töreninde hayırsever Salih İşgören ile dans ederken çekildiği fotoğrafta gözlerinin içi gülen Naşide Gözde Durmuş, ODTÜ’den ABD’de Stanford Üniversitesine uzanan hayatında kanserle dans eden buluşlara imza attı. 23 yıl sonra çektirdiği fotoğrafta tıpkı 1996 yılında olduğu gibi gözlerinin içi gülen Durmuş’u, bilim insanı olmaya ise sağlık problemleri itti.

HASTANEYE GİDE GELE BİLİM İNSANI OLMAYA KARAR VERDİ

İzmir’e eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında önemli eserler kazandıran Nevvar Salih İşgören Vakfı Arşivi’nde yer alan Naşide Gözde Durmuş’un hikayesi, aslında bir sağlık problemi ile başladı. İlkokul 3. sınıftan 5. sınıfın sonuna kadar haftanın hemen her günü, idrar yolu iltihabı olarak teşhis edilen rahatsızlığı nedeniyle hastaneye iğne vurulmaya ve alerji testleri yaptırmaya giden Durmuş, o günlerde bilim insanı olmaya karar verdi.

“Neden basit bir testle hastalığımın ne olduğu tespit edilemiyor?” diye soran Durmuş, daha o günlerden doktoruna “Sen bana sürekli iğne yapıyorsun. Senin de çocuğun olacak ve ben senin çocuğunu tedavi edecek test geliştireceğim" dediğini aktardı.