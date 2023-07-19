İki günde kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'deki orman yangını sonrası yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'deki orman yangınında küle dönen alanlar dron ile havadan görüntülendi. İşte yangının acı bilançosu...

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz’da başlayan orman yangını dün gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile, 52 saatin sonunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti.

Yanan alanlar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan ve 52 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının ilk gününde tedbir amaçlı boşaltılan Kemel köyünde oturanlar, yaşadıklarını anlattı.

"YEŞİLLİK ALAN DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Çok güzel ve manzaralı bir köylerinin olduğunu söyleyen Necati Akın, "Perişan olduk. Her taraf yandı. Bu köy, 10 sene kendini toplayamaz. Yeşillik alan diye bir şey kalmadı. Komşularımızın 1000 dönüme yakın yanan arazisi var. 3 gündür uyku uyuyamıyorum." dedi.

"ALEVLER SESLİ GELDİ, ÇOK HIZLI YAYILIYORDU"

Nihat Yongacı ise "Yukarı Okçular köyü tarafından ateş geldi. Damım, balyalarım, dikili buğday tarlalarım yandı, hayvanları kaçırdım. Şu anda saman, yem yok. Öyle duruyoruz. Alevler sesli geldi, çok hızlı yayılıyordu. Arkadaşlar çok müdahale etti, devletimiz de müdahale etti ama ateş bu önünde durulmuyor." diye konuştu.

1 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangın sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 1'i taburcu edilirken, 2 kişinin Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 1 kişinin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

