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İki haftada 50 araç yandı! Sürücüler için kritik uyarı: O araçlarla uzun yola gitmeyin

09.08.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye sıcak havalarla mücadele ederken, Diyarbakır'da termometrelere 45 dereceye kadar çıktı. Kentte son iki haftada 50 araç yangının yaşandığı görülürken, ustalardan dikkat çeken uyarı geldi. Sürücülerin mümkünse saat 16.00'dan sonra trafiğe çıkması gerektiğini belirten oto elektrik ustası Veysi Vural, "Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek" dedi.

İki haftada 50 araç yandı! Sürücüler için kritik uyarı: O araçlarla uzun yola gitmeyin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceleri gösterdi.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Uzmanlar, 'Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yaparken; Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de hava sıcaklığının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artıp, ortalamanın 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

2 HAFTADA 50 ARAÇ YANDI

Son 2 haftada 10 ile 30 yaş arasındaki 50 aracın yandığı Diyarbakır'da, oto elektrik ustaları uyarılarda bulundu.

"UZUN YOLA ÇIKMAYIN" UYARISI

Oto elektrik ustası Veysi Vural, 1 hafta içerisinde kendilerine yanmış 10 aracın geldiğini ve yaşlarının 10 ile 30 arası olduğunu belirterek, "Eski araçlar yanıyor ya da hararet yapıyor. Üst kapak motoruna zarar veriyor. Sürücüler, bu dönemde araçlarını dışarıya çıkarmasın. 16.00'dan sonra hava güzel oluyor. Bu saatten sonra dışarıya çıkarmalarını öneriyoruz. Meteoroloji insanlar için, biz de araçlar için uyarıyoruz.

Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek. İnsanlar bu durumda mağdur olur. Dışarıya çıkmamaları daha iyi. Herhangi bir sorun yaşamazlar. Gözleri de sürekli hararet ibresinde olsun. Hem araca hem de insana zarar gelmesini istemiyoruz. Motor ve elektrik tesisatı aşırı ısınıyor. Bu sebepten dolayı da yangın çıkıyor" diye konuştu.

'GÖRÜNMEZ YANMAZ BANT VEYA KILIF KULLANILMASI LAZIM'

Oto elektrik ustası Mahmut Çakmak da daha çok yaşlı otomobillerin kendisine getirildiğini vurgulayarak, "Bunun sebebi aracın tesisatının zamanla ısınıp, soğuyarak çürümesinden kaynaklıdır. Tesisat onarımı ve bakımı zamanında yaptırmak lazım. Bunu yaptırmayınca sonradan yüksek maliyet ve masraf çıkıyor. Sigorta arasına tel atılıyor, marş dinamosu, elektrik kablosu ısınıyor. Bundan dolayı araç yanmaları ortaya çıkıyor.

Tesisatlarımızda, araçların üzerinde görünen yanmaz bant veya kılıf kullanılması lazım. Bu müşteriden de kaynaklanıyor. Bir oto tesisatını düzgün yaptırmak epey maliyetli. Sürücüler, 'Normalden bantlayalım' diyor. Sıcak da normal bantları eritiyor. Araç yanmaları ortaya çıkıyor. Uzun yola çıkan sürücüler, tesisatını, yağını, suyunu ve motorunu kontrol etmelidir. Neticede araçlar canımızı taşıyor. İşleri yoksa sıcak saatlerde çıkmamaları lazım. Araç daha da sıcak oluyor. Dış sıcaklık var; 90 derece de motor sıcaklığı olunca ister istemez kablolar yanıyor. Tesisat çürümesi ve bantların erimesi var" dedi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Otomobil

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