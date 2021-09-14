İki haftadır eve gelmeyen kardeşini döve döve minibüse bindirdi

Olay geçtiğimiz pazar Yenidoğan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 haftadır eve gelmeyen bir genç, kahvede görülerek yakınlarına bildirildi. Bunun üzerine olay yerine gelen gencin ağabeyi, kardeşini zorla minibüse götürdü.

GELMEK İSTEMEYİNCE YUMRUKLA DÖVEREK MİNİBÜSE BİNDİRDİ

Eve gitmek istemeyen gence sert tepki gösteren ağabey, yanındaki arkadaşı ile yumrukla genci döverek zorla minibüse bindirdi.

"GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILMA" DİYE PAYLAŞILMIŞTI

Sosyal medyada güpegündüz kaçırılma şeklinde yansıyan olayın kaçırılma olmadığı ortaya çıktı.

Gencin dövülerek araca bindirilmesi ise çevredekilerin cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

DHA

