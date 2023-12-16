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İki ilde 'kara lahana' tepkisi! 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde yer almıştı

16.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde bir platformda yayınlanan 'dünyanın en kötü yemekleri' listesine karalahana çorbası da girmişti. Karadeniz'de sevilerek tüketilen çorbaya haksızlık yapıldığını düşünenler Ordu ve Rize'de bu listeye tepki gösterdi. Toplamda 3 bin vatandaşa çorba dağıtılırken bölge halkı isyanını 'lahanayı tanımıyorlar' sözleriyle gösterdi.

İki ilde 'kara lahana' tepkisi! 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde yer almıştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yer almasına tepki gösterildi.

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ORDU'DA 2 BİN KİŞİYE DAĞILTILDI

Fatsa Belediyesince Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yoğun katılımın olduğu etkinlikte 2 bin kişilik çorba dağıttıklarını söyledi.

Ordu'da pancar çorbası olarak da adlandırılan karalahana çorbasına destek amaçlı düzenledikleri programa gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Kibar, "Bu sadece bir pancar ikramı değil, kültürümüze, atalarımızdan, dedelerimizden gelen damak tadımıza sahip çıktığımızın bir göstergesidir." dedi.

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RİZE'DE 1000 KİŞİYE DAĞILTILDI

Rize'de ise Rize Ülkü Ocakları tarafından Atatürk Caddesi'nde 1000 kişiye karalahana çorbası dağıtıldı.

Rize Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yoğun ilgi nedeniyle çorbanın kısa sürede tükendiği etkinlikte, değerlere ve kültüre önem verdiklerini vurguladı.

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Bölgeye özgü yöresel yemeğin karalanmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çıkıp gelsinler burada yemeğimizi denesinler. Bakın görün ve o zaman kararınızı verin. Hiç kimsenin yaptığı anket bizi ilgilendirmiyor. Bu anketin sonucu bizim için hiçbir önem taşımıyor. Biz Rize'de bu yemeği yiyoruz. Atalarımız ve dedelerimiz bu yemeklerle büyüyüp bu yemeklerle bizleri büyütmüşler. Trabzon'dan Artvin'e kadar bu yemek, yöresel bir yemek olmuştur."

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"LAHANAYI TANIMIYORLAR"

İkram edilen karalahana çorbasını çok beğendiğini ifade eden Kadir Tali ise anketi yapanların karalahanayı bilmediğini savunarak "Lahanayı tanımıyorlar. Lahananın nerede yetiştiğini bilmiyorlar." diye konuştu.

Murat Tüfekçi de karalahana çorbasının vazgeçemeyeceği yiyeceklerden olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
kara lahana Ordu Rize yemek
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