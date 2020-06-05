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İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir iş adamının iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, şüpheli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre iş adamı Mustafa Ş. (50), bir evde bilinmeyen bir nedenle N.A. ve E.K. isimli iki kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kadınlar kaçarken, iş adamı ise hayatını kaybetti.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu katil zanlıları N.A. ve E.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iş adamının cansız bedeninin ise Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor. (İHA)

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